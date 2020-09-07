Убийства лошадей: задержан подозреваемый

Разгадка тайны о ночной охоте на лошадей во Франции возможно близка: полиция Дижона арестовала в понедельник мужчину, который находился в розыске с конца августа по подозрению в нападении на конюшню в Йонне на востоке страны. Его искали по фотороботу, составленному с помощью владельца конюшни, который получил ранения, но отстоять своих питомцев и запомнил одного из двух нападавших в лицо.

С февраля, когда нападения на коней и других парнокопытных животных во Франции участились, их владельцы начеку и готовы дать отпор. Тем не менее только за последние несколько недель были убиты более 30 лошадей, у которых преступники отрезали уши, и гениталии, выкалывали глаза, выкачивали кровь. Зачем? Это ещё предстоит узнать. Одна из наиболее вероятных версий - использование органов животных для колдовских ритуалов.

Следователи убеждены, что здесь действуют не одиночки, а преступная организация, так как нападения совершаются практически одновременно в разных уголках Франции.