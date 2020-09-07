COVID-19 в Европе: инфекция не сдает позиций

Почти 350 тысяч инфицированных и свыше 41 тысячи умерших - и количество выявленных случаев заражения увеличивается ежедневно на три тысячи человек - такова статистика, которую приводят власти Соединенного Королевства, пытающиеся уже много недель подряд обуздать различными мерами эпидемию.

Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании, заявил: "Сейчас мы регистрируем коронавирус у молодых людей главным образом, это общая картина - как для нашей страны, так и для других европейских государств. Поскольку вирусоносительство у этой категории населения протекает чаще всего практически бессимптомно, то инфекция распространяется быстро. Мы не устанем подчеркивать важность соблюдения санитарных мер и правил, особенно в отношении пожилых людей".

Во Франции минздрав призывает всех сдавать тесты на наличие инфекции, но, как сообщается, соответствующие лаборатории не справляются с потоком желающих, специалисты, в свою очередь, считают, что направление на исследование должен выписывать лечащий врач.

Сильнее всего заражены средиземноморское побережье, столичный регион, а также департамент Рона-Альпы.

В Испании как преподаватели и учителя, так и родители учеников и студентов требуют обеспечить безопасность образовательного процесса. Они полагают, что у властей отсутствует внятный план, и чтобы довести пожелания до официального Мадрида, в стране объявлена дата всеобщей стачки.

Недовольство выплескивается на улицы итальянских городов - это касается прежде всего Рима.

От COVID-19 на Апеннинах скончались свыше 35 с половиной тысяч человек.

Схожие настроения царят и в Хорватии, Загреб стал ареной выражения недовольства тех, кто публично выразил протест в отношении ограничительных мер властей, призванных остановить распространение инфекции.