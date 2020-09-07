Акции протеста в Республике Беларусь: "точка невозврата"

Для решения нынешнего кризиса Республика Беларусь нуждается в инклюзивном национальном диалоге. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя проходящие в стране протесты. Массовые демонстрации показывают решимость белорусского народа добиваться своих свобод, прав и демократии. И все это несмотря на аресты, запугивания и насилие со стороны властей" - написал дипломат в Twitter.

Витали, участник акции: "Этот протест уже не остановить. Назад дороги нет. Точка невозврата пройдена. Я думаю, что народ будет идти до конца и отстаивать свои конституционные права".

Оксана, участница акции: "Сейчас в нашей стране не работает закон. В нашей стране насилие. В нашей стране один человек, который полностью захватил власть".

В воскресенье на "Марш единства в Минске" вышли десятки тысяч человек. СМИ опубликовали видеозаписи, где видно, как уже после акции люди в гражданской одежде в масках и с дубинками избивали демонстрантов.

По данным правозащитного центра "Весна", в Минске задержаны 194 человека. В Бресте более 30. Аресты проходили в Гродно, Могилеве, Витебске, Барановичах. МВД сообщает о 633 задержанных в ходе протестных выступлений 6 сентября.

Среди демонстрантов, требовавших проведения новых выборов, один из лидеров протестного движения - Мария Колесникова.

Массовые акции в республике начались после объявления официальных итогов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет. Россия, в отличие от ряда европейских стран, признала результаты голосования.