"Бунт" в Портленде: десятки арестованных

В американском Портленде десятки людей арестованы в результате беспорядков и стычек с полицией — таковы итоги 100-й по счету ночи протестов против расовой дискриминации и полицейского насилия.

Уже в начале вечера в стражей порядка полетели бутылки с зажигательной смесью. Полиция объявила бунтом несанкционированную акцию протеста и применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике власти города и штата Орегон за неспособность справиться с насилием на улицах. Ситуация обострилась после убийства мужчины, который, по неофициальным данным, являлся сторонником праворадикальной группировки. через несколько дней при задержании в штате Вашингтон был застрелен подозреваемый — сторнник американских антифашистов.

Между тем в Портланде собрались вооруженные последователи ультраправые движения. в понедельник они проведут демонстрацию в поддержку Трампа.