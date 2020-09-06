Берлин предъявил Москве ультиматум

Председательствующая в Евросоюзе Германия пригрозила России санкциями в том случае, если в ближайшие дни не будет начато расследование в связи с доказанным, как считают немецкие власти, отравлением Алексея Навального. Российский оппозицинер всё ещё находится на лечении в берлинской клинике "Шарите", и ОЗХО уже заявила о готовности признать его отравление применением химоружия.

Глава МИДа ФРГ Хайко Маас в интервью немецким СМИ заявил, что "имеется много признаков причастности" Москвы к отравлению политика нервно-паралитическим веществом типа "Новичок" и призвал доказать обратное. Маас не исключил, что в противном случае это и может повлиять и на позицию Берлина по газопроводу "Северный поток-2", который должен был поставлять российский газ в Германию и Европу.

США уже несколько лет ведут интенсивную кампанию, пытаясь торпедировать проект. Администрация Дональда Трампа ввела санкции против компаний, участвующих в строительстве, которое в настоящее время стоит, несмотря на протесты Европы.

Для посла Украины в Германии Андрея Мельника остановки "Северного потока-2" было бы недостаточно. В воскресенье в интервью немецкому информационному агентству DPA он призвал ввести полное трехмесячное эмбарго на весь импорт российского газа и нефти в Европу, чтобы "лишить режим Путина основного источника дохода".

В Кремле причастность к произошедшему с Навальным отрицают. Омские врачи, лечившие оппозиционера первые двое суток, следов яда в его организме не нашли.

Российские медики предлагают немецким коллегам создать совместную группу для выяснения случившегося: президент Национальной медицинской палаты РФ Леонид Рошаль заявил:

"Давайте спокойно вместе соберёмся - представители и специалисты России, токсикологи и специалисты Германии - и обсудим, есть (отравление) или нет. Потому что если окажется, что действительно Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело".

В Москве считают, что факт отравления Навального не доказан, а без этого нет оснований для расследования. На этой неделе Генпрокуратура РФ отправила в Минюст Германии результаты доследственной проверки причин госпитализации оппозиционера, попросив предоставить данные о его лечении в ФРГ и результаты анализов.

В минувшую пятницу глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что ответа на запрос пока не последовало. А пресс-спекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае подтверждения информации об отравлении "последует и де-юре открытие следствия".