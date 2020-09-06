Митинг сторонников Джукановича в Подгорице

В столице Черногории Подгорице прошла манифестация сторонников президента страны Мило Джукановича. Поводом для неё стали итоги прошедших на прошлой неделе парламентских выборов, лишивших большинства Демократическую партия социалистов, находящуюся у власти в Черногории с 1991 г. , а де-факто – с середины 1940-х г., так как эта партия является наследницей Союза коммунистов Черногории.

«Сегодня я приехал в столицу Черногории с друзьями и семьей, чтобы поддержать наше государство, напомнить многим людям о том, что сделали их предки и за что они умирали, а именно – за право, честь и свободу Черногории», – рассказывает Драгомир Пекович, сторонник Джукановича из Даниловграда.

На акцию социалистов съехались люди со всей страны. Многие из них приехали на специально организованных автобусах. На демонстрации кроме патриотических звучали антисербские и антицерковные лозунги. В оппозиции демонстрацию назвали «последней агонией правящего режима».