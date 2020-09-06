В Мали погибли французские военнослужащие

В Мали во время операции в Тесалите погибли двое французских военнослужащих. Сообщается, что бронированная машина на которой передвигались солдаты французской армии подорвалась на самодельном взрывном устройстве. Президент республики Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких. "Они погибли за Францию при исполнении своей миссии по борьбе с терроризмом", - подчеркивается в заявлении Елисейского дворца.

Восемнадцатого августа в Мали произошел переворот. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента, и сформировали Национальный комитет спасения народа. Глава государства объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента. Находящиеся у власти путчисты начали переговоры с политическими партиями и общественными движениями по вопросам переходного периода и формирования гражданского правительства.

Тем временем сообщается, что бывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта недавно перенесший инсульт, отправился на лечение в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Визит продлится от 10 до 15 дней.