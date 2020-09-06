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мир

Италия: мигрантов увозят с Лампедузы

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 Ирина Александрова
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Италия: мигрантов увозят с Лампедузы
Авторское право  Mauro Seminara/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Сотни мигрантов покинули Лампедузу. Беженцев переместили на паром "Рапсодия", где им предстоит провести в карантине 14 дней.

Судно зафрахтовало правительство Италии после того, как мэр Лампедузы Сальваторе Мартелло заявил о риске распространения коронавирусной инфекции на острове, переполненном мигрантами. Несколько дней назад власти Лампедузы пригрозили устроить всеобщую забастовку, если не будет сделано хоть что-нибудь.

На Лампедузе в центре временного размещения беженцев, рассчитанном на 200 человек, постоянно проживали не менее тысячи нелегалов. На острове, как указывал мэр, сложилась взрывоопасная ситуация.

Как сообщается, в субботу на паром были переведены более 800 человек. Операция заняла восемь часов. После двухнедельного карантина мигранты сдадут тесты на коронавирус, затем их доставят на Сицилию или в центры, расположенные на материковой части Италии.

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