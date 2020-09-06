"Восстание вымирающих" в европейских городах

В Лондоне за пять дней протестов, организованных радикальным движением против изменения климата Extinction Rebellion или "Восстание вымирающих", за нарушение порядка арестованы более 600 человек. Акции начались первого сентября. Тогда активисты объявили, что будут выходить на улицы в течение десяти дней. Экологисты перекрывают дороги и устраивают флэшмобы.

В минувшую субботу участники движения заблокировали типографии, в которых печатаются общенациональные газеты, в том числе "Таймс", "Дейли Телеграф" и "Сан". Активисты обвинили издания в том, что они не уделяют достаточно внимания проблеме изменения климата.

В датской столице экологисты, в основном молодые люди, выстроили живую цепь. Многие держали плакаты с надписью "Мы требуем климатической справедливости". Планировалось, что защитники окружающей среды пройдут по городу маршем. Однако из-за распространения коронавирусной инфекции, организаторы акции от этой идеи отказались.

Участники и сторонники движения "Восстание вымирающих" вышли и на улицы Варшавы. Барабанный бой раздавался у здания министерства окружающей среды Польши. "Мы в ярости!" выкрикивали демонстранты.