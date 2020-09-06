Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Нападение в Бирмингеме: ранены несколько человек

Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Бирмингем
Бирмингем   -   Авторское право  AP Photo
Размер текста Aa Aa

В Бирмингеме неизвестный в ночь на воскресенье напал с ножом на прохожих. Об этом сообщили представители полиции графства Уэст-Мидлендс. Несколько человек получили ранения. Детали их состояния не уточняются. К местам инцидентов незамедлительно прибывали сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи. В центре Бирмингема оцеплены несколько улиц. Жителей города призвали сохранять спокойствие, но быть бдительными и держаться подальше от района, где были совершены нападения.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube