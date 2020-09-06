Работники ночных клубов протестуют против безработицы

Сотни работников сферы культуры и развлечений Бельгии вышли на демонстрацию в Брюсселе. Они жалуются на то, что ограничительные меры на проведение массовых мероприятий, введённые правительством в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, лишают их работы и куска хлеба. Больше всего пострадали работники ночных клубов и дискотек, которые прекратили свою работу после начала пандемии.

«Нам всем нужна работа, нам всем нужно питаться, платить за квартиру. Это наша работа, точно такая же, как работа у тысяч других людей. Это точно тая же работа», – говорит актриса Леа Брукинг.

На пике пандемии в Бельгии была зафиксирована самая высокая смертность от ковида в Европе с поправкой на численность населения. С начала распространения инфекции ее жертвами стали почти 10 тысяч бельгийцев. После недолгого периода относительного затишья с конца августа число заразившихся в Бельгии вновь начало расти. За последние сутки число заразившихся выросло на 650 человек.