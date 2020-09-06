Белорусский "Марш единства": протесты и задержания

Массовые акции протеста против официальных итогов президентских выборов в Республике Беларусь не прекращаются: в воскресенье демонстрации в ряде городов страны прошли под общим названием "Марш единства".

В Минске милиция контртолировала весь центр, были оцеплены площади, заблокированы проспекты, закрыты станции метро.

Правозащитный центр "Весна" сообщает о более 150 задержанных в столице, МВД говорит о более 100 по всей стране. Среди них - член Координационного совета оппозиции Ольга Павлова и несколько журналистов.

Министр внутренних дел республики Юрий Караев в эфире государственного телеканала СТВ предупредил, что если протестующие применят силу, то правоохранители ответят тем же.

По словам очевидцев, неизвестные в штатском, в масках и с дубинками разбили витрину кафе в Минске и стали задерживать людей. В МВД заявили, что будут разбираться с этим инцидентом,

Несмотря на проливной дождь у столичного Дворца независимости - резиденции белорусского президента Александра Лукашенко - собрались десятки тыясч людей. У окруженного колючей проволокой здания из громкоговорителей звучали предупреждения о незаконности демонстраций и требования разойтись.

По указанию властей, пропускная способность мобильного интернета в Минске снижена. Оппозиция призывает продолжать протесты.