Светлана Тихановская: "Если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся"

"Мы не собираемся прекращать отношений с Россией, но вмешательство в наши внутренние дела недопустимо". Об этом во время онлайн сессии "вопрос-ответ" сказала экс-кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская. Она добавила, что открыта к диалогу.

Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Республики Беларусь:

"Со мной, так или иначе, связывались лидеры многих стран, в том числе США, Канады, европейских стран. Я никому не отказывала в общении. Все звонили, выказывали поддержку белорусскому народу. Мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если кто-то.., если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся".

Модератор: "Получается, звонка не было?"

Тихановская: "Получается, что так".

Девятого сентября Тихановская встретится с премьером Польши Матеушем Моравецким. Они обсудят ситуацию в Беларуси. Об этом на пресс-конференции с членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольгой Ковальковой сообщил руководитель канцелярии главы польского кабинета. Ковалькова так же как и Тихановская покинула Республику Беларусь.

В субботу в белорусской столице прошел "Женский марш". Тысячи жительниц Минска вышли на улицы города, требуя отставки президента Александра Лукашенко.