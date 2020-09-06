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Республика Беларусь

"Марш единства" против Лукашенко

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 Ирина Шелудкова
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"Марш единства" против Лукашенко
Авторское право  AP/TUT.by
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В белорусских городах не прекращаются массовые акции протеста против официальных итогов президентских выборов. В воскресенье демонстрации были организованы под общим названием "Марш единства".

В Минске милиция оцепила центральные площади. Закрыты станции метро, заблокированы проспекты. Правозащитный центр "Весна" сообщает о не менее 70 задержанных в столице, в том числе это член Координационного совета оппозиции Ольга Павлова. По требованию властей в Минске была снижена пропускная способность мобильного интернета.

Оппозиция призывает продолжать протесты. В правительстве заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.

Несмотря на проливной дождь у Дворца независимости — резиденции белорусского президента Александра Лукашенко — собрались десятки тысяч людей. У окруженного колючей проволокой здания из громкоговорителей звучали предупреждения о незаконности демонстрации и требования разойтись.

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