"Марш единства" против Лукашенко

В белорусских городах не прекращаются массовые акции протеста против официальных итогов президентских выборов. В воскресенье демонстрации были организованы под общим названием "Марш единства".

В Минске милиция оцепила центральные площади. Закрыты станции метро, заблокированы проспекты. Правозащитный центр "Весна" сообщает о не менее 70 задержанных в столице, в том числе это член Координационного совета оппозиции Ольга Павлова. По требованию властей в Минске была снижена пропускная способность мобильного интернета.

Оппозиция призывает продолжать протесты. В правительстве заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.

Несмотря на проливной дождь у Дворца независимости — резиденции белорусского президента Александра Лукашенко — собрались десятки тысяч людей. У окруженного колючей проволокой здания из громкоговорителей звучали предупреждения о незаконности демонстрации и требования разойтись.