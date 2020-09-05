Пожар на борту танкера с 2 млн баррелей нефти взят под контроль

Пожар на борту танкера, который находится около берегов Шри-Ланки, взят под контроль. Утечка горючего маловероятно, утверждают в Военно-морском флоте страны. Но сохраняется риск возникновения новых пожаров из-за сильного ветра. Ранее сообщалось, что на то, чтобы полностью справиться с огнем, уйдет еще до пяти суток. В борьбе с пожаром помощь властям Шри-Ланки оказывают корабли ВМФ РФ и Силы береговой охраны Индии.

Пожар начался в четверг. Один человек погиб. Еще один пострадал. 20 членов экипажа удалось эвакуировать. Возгорание началось в машинном отделении, огонь не распространился на резервуары для хранения нефти.

Танкер плыл из Кувейта в Индию. На его борту находятся 2 миллиона баррелей нефти. Судно дрейфовало примерно в 40 километрах от берега Шри-Ланки. Позже его отбуксовали еще на 30 километров.

Экоорганизация Greenpeace предупредила, что если хотя бы часть нефти попадет в океан, "это будет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия".