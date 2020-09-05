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Сальвадор

Власти Сальвадора отрицают, что вели переговоры с преступными группировками

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 Марика Димитриади
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Власти Сальвадора отрицают, что вели переговоры с преступными группировками
Авторское право  Salvador Melendez/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Правительство Сальвадора не пойдет ни на какую сделку с преступниками, заявили власти республики. Ранее в местном издании El Faro была опубликована статья, в которой утверждалось, что президент страны Найиб Букеле вел переговоры с несколькими крупными преступными группировками.

"Мы хотим, чтобы люди поняли: правительство — с людьми, и оно не имеет дела с преступниками", — заявил директор тюрем Сальвадора Осирис Луна.

Накануне власти устроили пресс-тур, чтобы показать, в каких суровых условиях живут заключенные.

"Мы хотим, чтобы здесь лучше следили за нашим здоровьем, чтобы нам давали видеться с родными и чтобы мы могли получать то, что нам нужно, например, в том что касается гигиены и одежды. Как видите, у нас нет униформы", — говорит один из заключенных.

По информации журналистов, президент обещал предоставить ряд привилегий заключенным-членам нескольких банд, если в стране снизится число убийств. В статье также утверждалось, что глава государства и правительства Букеле рассчитывал заручиться поддержкой этих группировок на парламентских выборах.

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