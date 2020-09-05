Душа Бейрута: необычный концерт в Сенате Франции

Спустя месяц после разрушительного взрыва в морском порту Бейрута, в Сенате Франции отдали дань уважения ливанцам. Перед собравшимися выступил ливанский композитор и пианист Омар Арфуш.

Председатель Сената Жерар Ларше в интервью Euronews сказал, что стране, оказавшейся в кризисной ситуации, в верхней палате французского парламента готовы предложить свой опыт и знания.

Жерар Ларше, председатель Сената Франции: "Разумеется, все это зависит от ливанцев, только им принимать решение. Но у нас уже была подобная практика, мы оказывали помощь странам, проходившим через сложный период. Мы полностью открыты. Сенат может помочь, если возникнет необходимость, если захотят ливанцы, в рождении нового законодательного органа. Возможно и двухпалатного. И такая возможность есть".

В мероприятии во французской столице приняли участие дипломаты, сенаторы и члены ливанской диаспоры. После взрыва в Бейруте Франция, предложив поддержку, призвала Ливан сосредоточить усилия на экономических и политических реформах.

Натали Гуле, сенатор:

"Мы не собираемся и дальше предоставлять субсидии, в том числе европейские, которые (а у нас есть доказательства) расходуются не целенаправленно. Стране необходимо создать структуры для управления этими финансовыми потоками. До сих пор было выплачено 250 миллионов евро. Остальные средства, возможно, Ливан получит уже после того, как вышеназванные структуры заработают. Я считаю, что это разумно, учитывая прошлое этой страны и желание ее граждан изменить Ливан".

По случаю концерта в Сенате, родившийся в Ливане и проживающий во Франции композитор и пианист Омар Арфуш, представил свое новое произведение "Бейрут, не умирай!"

Омар Арфуш, композитор и пианист: "Я пережил гражданскую войну в Ливане, но у меня никогда не было ощущения, что Ливан умирает. От взрыва, случившегося в Бейруте, пострадали не только люди. Огромный ущерб был нанесен музеям, предметам искусства. Когда я осознал масштабы разрушений, увидел, какой урон нанесен культуре, я понял, в какой смертельной опасности находится душа Бейрута".