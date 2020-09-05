Радикалы заблокировали британские типографии

Сторонники радикального движения против изменения климата Extinction Rebellion или «Восстание вымирающих» заблокировали утром в субботу типографии, в которых печатаются общенациональные газеты, в том числе «Таймс, «Дейли Телеграф» и «Сан».

В официальном сообщении движения говорится, что эти действия призваны разоблачить нежелание этих изданий правильно освещать чрезвычайное экологическое и климатическое положение. Мишенью протестующих стали издания, принадлежащие американскому транснациональному медиахолдингу News Corp, а также не входящие в него газеты консервативной направленности: «Дейли Мэйл» и «Лондон Ивнинг Стандард».

Тысячи активистов прибыли на своих автомобилях к типографиям и заблокировали выезды с их территории. Полиция задержала более 70 человек. Правящие консерваторы и лейбористская оппозиция осудили эту блокаду, назвав ее покушением на свободу слова.

1 сентября радикалы-экологи объявили о начале 10-дневных протестов на всей территории Соединённого Королевства.