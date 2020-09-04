Швейцария завершила крупнейший инфраструктурный проект в истории

В Швейцарии завершён крупнейший в истории страны инфраструктурный проект. В торжественной обстановке открыто регулярное движение по железнодорожному тоннелю Ченери длиной более 15 километров. Это завершающий этап программы AlpTransit, в рамках которой последние три десятка лет были построены три тоннеля.

Их называют "базисными": это значит, что порталы расположены у подножия гор, поезда въезжают туда с равнины и потому могут быть быстрыми и тяжёлыми. Тоннели, построенные в прошлом, расположены выше на склонах, и добираться туда приходится по серпантинам и крутым подъёмам.

Длина крупнейшего из них, Готардского — 57 км, это второй по длине железнодорожный тоннель в мире. Все вместе они не только сильно сокращают время путешествия через Швейцарию с севера на юг, но и значительно повышают пропускную способность железной дороги.

Проект был одобрен на референдуме в 1992 году и стоил более 20 миллиардов евро.