Брюссель: "Это покушение на убийство"

Евросоюз и НАТО намерены усилить давление на Россию в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального. В ЕС это назвали "покушением на убийство" с использованием химического агента "Новичок". Брюссель не исключает введение новых санкций против Москвы, в его пресс-релизе говорится:

"Применение химического оружия совершенно неприемлемо ни при каких обстоятельствах, это серьёзное нарушение международного права и международных стандартов в области прав человека".

Вопрос об отравлении Навального будет обсуждаться в пятницу в НАТО, глава альянса Йенс Столтенберг созвал срочное совещание.

Соратники российского оппозиционера по созданному им Фонду борьбы с коррупцией требуют прозрачного и независимого расследования. Они считают, что за отравлением стоит Кремль.

45'' Иван Жданов , директор "Фонда борьбы с коррупцией"

"Сейчас российского государство будет придумывать самые безумные и абсурдные версии того, что происходило, это их стиль работы,- сказал директор "Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. - Вот сейчас они будут говорить про провокации Запада, про вмешательство третьих сил, ещё что-нибудь обязательно придумают - это вот такой их стиль работы: навести максимальный бардак и запутать максимально".

Белый дом также осудил отравление Навальное, но открытых обвинений российских властей не прозвучало.

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден раскритиковал нынешнюю администрацию за такой подход, заявив, что "молчание в этом случае означает соучастие". Сам он указал на Москву и пообещал в случае своего избрания привлечь к ответственности президента РФ Владимира Путина.

Россия обвинения опровергает. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что У Кремля нет никаких данных об этом деле, так как Берлин не проинформировал Москву о своих выводах. Он подчеркнул, что российские специалисты отравляющих веществ в организме Навального не нашли. Использование санкционного языка Песков назвал "неприемлемым".

В МИД РФ напомнили, что всё еще ждут ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры по ситуации вокруг Навального.