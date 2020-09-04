Мигранты в Италии: право на политику

Ясин Эль Гхлид, сын выходцев из Марокко - один из основателей политической партии “FUTURO E’ ORA” - первой в Италии, представляющей иммигрантов второго поколения. Они выступают за принятие закона о предоставлении итальянского гражданства детям, рожденным здесь от родителей-иностранцев, за равные права для всех, за большее политическое представительство в местных органах власти.

"Нам надоело препоручать представление наших проблем другим людям, - говорит Ясин. - Потому что, когда речь идёт о миграции и социальной несправедливости, об этом должны говорить те, кто сам пережил этот опыт".

Ясин не один, у него есть много единомышленников - как, например, Хадим. Он приехал в Италию из Сенегала и стал адвокатом.

"Мы считаем, что дети, рождающиеся на итальянской земле от осевших здесь родителей-мигрантов, должны иметь право на получение гражданства Италии. Италия должна стать страной-прибежищем, где можно осуществить свою мечту. Для меня Италия стала своего рода "американской мечтой", и я хотел бы, чтобы так было для всех прибывающих сюда людей", - рассказывает Хадим.

Но для многих от мечты до реальности пока далеко. Сиди Мохаммед Гейе - студент:

"Я не уверен, что смогу получить итальянское гражданство до окончания университета, - сетует он. - А без этого я не смогу работать в государственных учреждениях, о чём мечтаю".

У каждого члена партии есть свои обязанности и задачи. Так, Фиорелла - преподаватель и исследователь, она занимается вопросами образования. Фиорелла родилась в Италии и смогла сделать здесь хорошую карьеру, но до сих не чувствует себя полностью интегрированной в общество:

"Я хочу, чтобы меня уважали, независимо от того, кем я сегодня стала и чего добилась в жизни. Я не хочу, чтобы ко мне на улице подходили мужчины, принимающие меня за проститутку".

В Понтедере, небольшом тосканском городке, процент мигрантов от общей численности населения- самый высокий в регионе. Некоторые из тех, кого мы здесь встретили, поддерживают проект Ясина:

"Если они родились здесь, хотят в школу вместе с нашими детьми, становятся друзьями наших детей, проводят вместе с ними время - я не вижу причин, по которым они не могут иметь право на получение гражданства. Я не понимаю".

Другие выступают против:

"Мигранты, поселившиеся здесь, не принимают нашу культуру, культуру этой страны, поэтому они не должны участвовать в выборах на всех уровнях".

Джорджия Орланди, Euronews:

"По последним оценкам, мигранты приносят 9% в ВВП, и цель новой партии - добиться для этих людей права голосовать и посылать своих представителей в выборные органы, сначала местные, а затем и в парламент страны, и в другие институты".