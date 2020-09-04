Лукашенко может не попасть в санкционные списки ЕС - Die Welt

Противники Александра Лукашенко могут не добиться введения санкций ЕС против него лично. Как сообщает Die Welt со ссылкой на дипломатические источники, такую инициативу Польши и стран Балтии не поддерживают Германия и Франция. По данным издания, представители Берлина, Парижа и Рима настаивают, что имя Лукашенко ни при каких обстоятельствах нельзя вносить в санкционные списки, чтобы не потерять существующие каналы связи с Минском.

14 августа по итогам встречи глав МИД ЕС было объявлено о подготовке европейских санкций против белорусских чиновников, ответственных за милицейское насилие в отношении протестующих и за фальсификацию президентских выборов.

Евросоюз не признал легитимность переизбрания Александра Лукашенко. Белорусский Центризбирком заявлял, что он набрал более 80% голосов. Оппоненты главы государства настаивают на том, что он проиграл, причём в первом же туре, Светлане Тихановской, супруге арестованного блогера и основателя проекта «Страна для жизни» Сергея Тихановского.