Кто охотится на лошадей?

Рано утром 8 августа коннозаводчик из французского Клюни Жан-Мишель Мартино отправился, как обычно, кормить своих лошадей. Но 14-месячной кобылы Джейд на месте не оказалось. Он нашел ее под деревом.

"У нее на шее были следы удушения, - рассказывает Жан-Мишель. - Мы предполагаем, что на неё накинули лассо и, должно быть, привязали к дереву, прежде чем нанести удар".

У мёртвой Джейд были отрезали одно ухо и гениталии, выкололи глаз.

"Это страшное потрясение, настоящий шок! Когда видишь этот ужас, который проделали с теми, кого вы так любили... Ведь эти жеребята родились на наших глазах, росли", - говорит Жан-Мишель.

С начала февраля таинственные нападения на лошадей регулярно совершаются во многих регионах Франции, а в последние недели ещё и участились. Почти каждый день такое происходит в разных уголках страны, на отдалённых пастбищах и фермах.

Неизвестные злоумышленники животных ночью. Но они ведь не каждого подпускают к себе, и приблизиться к ним не так уж легко.

"Даже если наши кони очень общительны, они ведь, как и все животные, всё равно очень пугливы. А если посмотреть, как именно они изувечены, то ясно, что тут орудовал кто-то, хорошо знакомый с анатомией, человек, хорошо знающий лошадей", - считает Жан-Мишель.

Эти события взбудоражили мир конного спорта и всех любителей животных. Около 30 лошадей были убиты и изувечены во Франции, не взирая на возраст и породу. Коннозаводчики потеряли покой: по ночам они выходят в дозор и охраняют своих питомцев. Все стали очень подозрительны, все на взводе, и это может плохо кончиться.

"Что меня пугает? Это прежде всего рост числа нападений, а во-вторых - реакция владельцев, которая может привести к драматическим последствиям. Боюсь, они могут выстрелить в первого попавшегося, которого заподозрят в намерении причинить вред их любимцам, будь то действительно злоумышленник или просто случайный прохожий, остановившийся посмотреть на лошадей.Опасность сейчас буквально ощутима", - говорит ветеринар Поль Вателе.

Рост числа нападений говорит о том, что преступник действует не в одиночку. Один из коннозаводчиков, успевший увидеть, как несколько человек пытались напасть на его лошадей, помог составить фото-робот одного из них. Следователи ломают голову над выяснением мотивов преступления, приоритетной сейчас считается версия использования органов животных для колдовских ритуалов.

Жаки Кородонье, специалист по истории религий, поясняет:

"Животное приносят в жертву, считая, что смогут таким образом перенять его силу и энергию. Гениталии обычно предназначаются для ритуала умножения сексуальной силы и фертильности. Кровь, глаз и ухо используют в других колдовских ритуалах, в том числе и по передаче энергии. Заметьте, что всегда отрезают именно правое ухо, потому что левая сторона считается дьявольской".

Лоранс Александрович, Eurtonews:

"Изуверство в отношении лошадей - явление не новое. С начала 80-х годов было выявлено около 2 тысяч таких случаев в Европе, в том числе и несколько произошедших эти летом в Германии".