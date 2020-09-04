ФСБ сообщает о предотвращении серии массовых убийств в школах

ФСБ сообщает о предотвращении массовых убийств в школах и общественных местах. По подозрению в подготовке нападений задержаны 13 человек, большинство из них состояли в неназванной закрытой группе в одной из соцсетей. По версии следствия, задержанные планировали использовать самодельные взрывные устройства, бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие. В ходе обысков изъяты также охотничье оружие и травматические пистолеты, — передаёт ТАСС.

На видеозаписи ФСБ, один из задержанных признался в подготовке теракта в школе на линейке 1 сентября. Позиция остальных подозреваемых не представлена.