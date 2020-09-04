"Три случая — и школа закрывается"

Занятия ещё толком не начались, а классы уже закрыты: ученики начальной школы под Лионом проведут следующую неделю дома. Учебное заведение закрыто на карантин из-за одного подтверждённого случая коронавируса и нескольких подозрений. Таких школ во Франции в первые дни учебного года оказалось уже два десятка.

Жан Брюн, заместитель директора:

"Когда обнаруживаются три случая, школа закрывается автоматически, потому что это уже очаг: таково правило. В этом случае было немного иначе: ковид был у одного учителя, но за день до начала занятий он контактировал с двумя другими, что и привело к закрытию школы".

Из 280 учеников по особому решению в классах остались 20: у их родителей нет никакой возможности сидеть дома. Взрослые с некоторым содроганием вспоминают весну, когда они были вынуждены заниматься с детьми вместо учителей.

"Родители находятся в такой ситуации уже много месяцев. Закрытие школы оправдано, открывать её нельзя. Но родители очень обеспокоены тем, как будет идти учёба: мы не можем вот так взять и заменить собой учителей".

В Министерстве образования говорят, что ситуация остаётся под контролем: два десятка школ — не так много в ряду 60 тысяч учебных заведений страны.

Гийом Пети, Euronews:

"На фоне роста числа заражённых это одна из 22 двух французских школ, закрывшихся в последние несколько дней. 10 из них расположены на острове Реюньон в Индийском океане. В ещё более чем сотне случаев сокращены занятия в классах. Но ситуация может ещё измениться — не исключается, что занятия возобновятся в ближайшие дни".