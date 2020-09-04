Выборы в США: заочная дуэль в Висконсине

Вслед за своим соперником кандидат от Демпартии Байден посетил город Кеношу в штате Висконсин, где действия правоохранителей при задержании афроамериканца Джейкоба Блейка вызвали новую волну протестов.

Но если Трамп рассуждал, встречаясь с сторонниками, о восстановлении порядка на улицах, экс-вице-президент избрал иную тональность: "У меня было время, чтобы поговорить с самим Джейкобом по телефону, его перевели из палаты интенсивной терапии, мы общались минут 15, потом к беседе присоединились его близкие, а также его папа и мама. Он сказал, что несмотря на его нынешнее состояние, когда неизвестно, встанет ли он опять на ноги, он все равно продолжит бороться".

Висконсин, расположенный на Среднем Западе США, относится к числу так называемых колеблющихся штатов.

Почти два десятилетия подряд его жители с большим перевесом голосовали за демократов, пока четыре года назад избиратели сменили политический вектор, причем с подавляющим преимуществом, предпочтя Трампа.