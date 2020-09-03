Трагедия в Золингене: мать подозревают в убийстве пяти детей

Немецкая полиция расследует убийство пятерых детей, чьи тела были обнаружены в квартире в городе Золинген, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В совершении преступления подозревают их мать. В полицию позвонила бабушка малышей, после чего стражи порядка решили приехать с проверкой по указанному адресу.

Официальный представитель полиции Штефан Вайенд говорит: "27-летняя мать пыталась броситься под поезд в Дюссельдорфе и получила ранения. Сейчас она на находится в больнице и мы, конечно же, допросим ее в связи с произошедшем".

Глава МВД Северного Рейна - Вестфалии Херберт Ройль уточнил: "Вместе с женщиной был ее шестой ребенок, 11-летний сын. У счастью, с ним все хорошо".

Об обстоятельствах произошедшего ничего неизвестно, дополнительные подробности пока не сообщаются. Подозреваемая находится под охраной полиции.

"Семейная драма в Золингене вызывает ужас и наполняет меня печалью. Все мои мысли и молитвы сейчас обращены к пяти малышам, которых лишили жизни".

Точная причина смерти детей также пока не установлена. Над раскрытием этого преступления работают около 40 полицейских.