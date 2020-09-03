Миллионер признан невиновным

В Словакии вынесен вердикт по делу об убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой в феврале 2018 г.

К 25 годам тюрьмы приговорён соучастник преступления, Томаш Сабо. В то же время признаны невиновными предполагаемый заказчик, предприниматель Мариан Кочнер и предполагаемая посредница Алена Жушова. У стороны обвинения ещё есть возможность подать апелляцию.

Исполнитель убийства, признавший свою вину бывший военный Мирослав Марчек в рамках отдельного процесса получил 23 года тюрьмы.

По версии прокуратуры, Мариан Кочнер заказал убийство Яна Куцяка, чтобы журналист не смог обнародовать собранные им сведения о связях словацких политиков с итальянской мафией. Прокурор требовал приговорить организатора и посредников к 25 годам лишения свободы. Своей вины обвиняемые не признали и заявили, что улики против них сфабрикованы.

Убийство Яна Куцяка два с половиной года назад спровоцировало в Словакии политический кризис. Расследование выявило многочисленные связи миллионера Кочнера с высокопоставленными чиновниками. Многотысячные уличные протесты привели к отставке премьер-министра, а затем к поражению правящей партии на выборах.