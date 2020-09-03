Вторая российская вакцина от COVID-19 прошла первый этап испытаний

Роспотребнадзор рапортует об успешном завершении первого этапа клинических испытаний второй российской вакцины против коронавируса. Все добровольцы, которые приняли участие в тестировании, покинули стационар, Жалоб на состояние здоровья ни у кого из них нет, — сообщили в ведомстве, отметив, что второй этап испытаний идёт по плану.

Речь идёт о препарате новосибирского центра «Вектор». Добровольцам вводили его дважды в соответствии с разработанным порядком вакцинации. Ещё 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о переходе ко второму этапу клинических испытаний — тогда экспериментальную прививку сделали 14 добровольцам, они чувствовали себя хорошо. «Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения», — говорила Попова.

В соответствии с международными нормами, вакцина должна пройти три этапа клинических испытаний. В Роспотребнадзоре рассчитывают, что разработка научного центра «Вектор» будет зарегистрирована уже в октябре.

Первой вакциной против COVID-19, получившей сертификацию, стал препарат института им. Гамалеи Sputnik V. О его регистрации министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил 12 августа. При этом клинические испытания не были завершены — завершающий этап тестирования планировали проводить параллельно с началом массового производства. Как сообщал директор института Гамалеи Александр Гинзбург, в ближайшие дни должна стартовать вакцинация добровольцев в Москве.