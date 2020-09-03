В Ростовской области введён режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено: МЧС сообщает о росте числа пострадавших.

В трёх районах Ростовской области введён режим ЧС из-за лесных пожаров. По данным регионального управления МЧС от огня пострадали десятки строений, в том числе по меньшей мере 15 жилых домов. Пострадали десятки людей, подтверждена гибель одной местной жительницы, — сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при губернаторе.

Режим ЧС объявлен в Тарасовском, Каменском и Красносулинском районах. Распространению огня способствует сильный порывистый ветер. В итоге площадь, пройденная самым крупным лесным пожаром в Тарасовском районе, за сутки увеличилась с 500 до 700 га.

Как сообщают в МЧС, к тушению лесов в Ростовской области привлекли около 500 человек и свыше 130 единиц техники, в том числе авиация. В борьбе с пожарами участвуют силы министерства обороны и Росгвардии.