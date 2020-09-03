Нелегальная миграция в Великобританию растет

Накануне береговая охрана Соединенного Королевства зарегистрировала свыше 400 новых мигрантов, которые пересекали Ла-Манш.

Это новый антирекорд, предыдущий был установлен месяц назад, когда были задержаны 235 человек, желающих оказаться в Британии.

Цифры сообщил в Палате общин глава кабина Борис Джонсон. Он добавил: "Я очень сочувствую тем, кто пускается в путь, чтобы начать новую жизнь. Они отчаялись настолько, что в надувные лодки вместе с собой берут детей. Но в то же самое время я вынужден отметить, что чаще всего эти люди - добыча мафиози, которые пользуются их положением, чтобы толкнуть на нарушение законов, кроме того, эти люди подрывают доверие к статусу беженца, который требуется получать официально, соблюдая формальности".

К статистике, которая прозвучала в стенах Вестминстера, следует прибавить свыше 50 задержанных французскими правоохранителями еще на противоположном берегу.

Во вторник, как сообщается, попытку пересечь Ла-Манш предприняли не менее 145 нелегальных мигрантов.