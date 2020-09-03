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Словакия

Словаки ожидают вердикт по делу об убийстве Яна Куцяка

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 Юрий Смирнов и AFP
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Словаки ожидают вердикт по делу об убийстве Яна Куцяка
Авторское право  Euronews
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Словакия ожидает вердикта суда по делу об убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой 21 февраля 2018 г. На скамье подсудимых – предполагаемый заказчик убийства предприниматель Мариан Кочнер и еще три человека, в том числе признавший свою вину исполнитель преступления, бывший военный Мирослав Марчек. Последний уже был приговорён к 23 годам тюремного заключения в рамках отдельного процесса, но приговор еще не вступил в законную силу. Основной процесс продолжался 22 дня и завершился 31 июля.

По версии государственного обвинения, Мариан Кочнер заказал убийство Яна Куцяка, чтобы не допустить обнародование собранных журналистом сведений о связях словацких политиков с итальянской мафией. Прокурор потребовал приговорить Кочнера и еще двух предполагаемых организаторов убийства к 25 годам лишения свободы. Они не признают своей вины и утверждают, что собранные против них улики были сфабрикованы.

Убийство Яна Куцяка в 2018 г. спровоцировало в Словакии политический кризис. Расследование преступление выявило многочисленные связи миллионера Кочнера с высокопоставленными чиновниками. Многотысячные уличные протесты привели к отставке премьер-министра Роберта Фицо, а затем к поражению на выборах созданной им партии «Направление – социальная демократия».