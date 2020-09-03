Финны не полетели в Минск

Матч Континентальной хоккейной лиги между минским "Динамо" и хельсинкским "Йокеритом" не состоится. Финские хоккеисты не полетели в Минск под давлением критики со стороны фанатов и представителей общественности из-за событий в Беларуси. По данным финских СМИ, такое решение приняли сами игроки, а не руководство клуба. Команде присудили техническое поражение, будет наложен штраф. Болельщики "Йокерита" опубликовали заявление со словами "мы вздохнули с облегчением. права человека победили "

Континентальная хоккейная лига объединяет 23 команды из шести стран — это Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, и два государства ЕС — Финляндия и Латвия. В субботу "Йокерит" должен встретится в Риге с латвийским "Динамо".

На этом фоне в Международной федерации хоккея рассматривают возможность переноса места проведения мирового первенства 2021 года, оно запланировано с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.