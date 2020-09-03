IFA в сокращенном формате

Берлинская радиовыставка (IFA) в этом году проходит в сокращенном формате из-за пандемии коронавируса. Одна из крупнейших в мире ярмарок бытовой техники и потребительской электроники расположилась в четырех залах вместо обычных 27.

Фолькер Клодвиг представляет на ярмарке немецкую компанию BSH: "На выставке разработан очень подробный санитарно-гигиенический план. Наша компания, конечно же, подготовилась к нему соответствующим образом. Я уверен, что принятые меры защитят наших сотрудников и посетителей, всех, кто будет находится на выставке в Берлине".

Пандемия изменила правила торговли: многие компании вынуждены полагаться на удаленную работу своих сотрудников, люди, в целом, проводят больше времени дома.

Кай Хиллебрандт, предстедатель наблюдательного совета ассоциации GfU, выступающей организатором выставки: "Для работы из дома необходимо подходящее технологическое оборудование, в связи с чем спрос на такие устройства вырос. И даже во время выхода из карантина люди больше работают из дома, готовят еду дома, поэтому рост продаж продолжился".

Ежегодно салон посещают около 200 тысяч гостей, но на этот раз на территории выставочного комплекса одновременно могут находится не более 750 человек.