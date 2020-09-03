Оперный вечер под Луной

С 31 августа труппа Пражского национального театра, все 62 артиста, оказались на карантине. Как следствие практически все запланированные спектакли в стенах оперы были отменены. Но находчивый пражский ресторатор Онджей Кобза предложил оперным певцам и любителям классической музыки альтернативную площадку – крышу торгового пассажа Люцерна.

«Это – отличная возможность послушать музыку. И маску не нужно носить, так как всё происходит на улице».

Организаторы оперного вечера гарантировали публике социальное дистанцирование и прекрасный вид на полную Луну. В музыкальном вечере приняли участие звёзды чешской оперы, сопрано Катержина Кнежикова и бас-баритон Адам Плахетка:

«Коронавирус вынудил нас отказаться от привычных форм, но у нас было время придумать что-то необычное, альтернативный подход к выступлению».

В эти дни, если бы не пандемия, Адам должен был выступать в оперных театрах Парижа и Вены. Но выступление на площадке с видом на Пражский град оказалось прекрасной альтернативой.

«Мне очень понравилось, потому что артист, обычно собирающий знаменитые концертные залы, согласился выступить перед небольшим собранием людей в очень красивом месте Праги», – делится своим впечатлением одна из слушательниц концерта.

Катержина Кнежикова исполнила подходящую атмосфере вечера арию «Месяц мой, в дальнем поднебесье…» из оперы Дворжака «Русалка».

Иржи Скацел, корреспондент Euronews: «Полная Луна показалась на небе в самом конце концерта, обеспечив яркий финал этому вечеру, который доставил удовольствие пражским любителям оперы».