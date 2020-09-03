Франция представила план восстановления экономики после пандемии

Премьер-министр Франции Жан Кастекс рассказал о том, как правительство планирует выводить страну из вызванного пандемией кризиса. В течение следующих двух лет на восстановление национальной экономики Париж потратит 100 млрд евро. Из них 35 млрд пойдут на повышение конкурентоспособности французских предприятий, в том числе за счет снижения налогов на производство, а еще 30 млрд - на принятие долгосрочных мер для обеспечения социальной сплоченности.

Правительство также намерено бороться с безработицей, особенно среди молодежи, и уже в 2021 году создать не менее 160 тысяч новых рабочих мест.

По прогнозам, падение ВВП Франции в 2020 году составит 11%.

Германия представила свой план оживления экономики еще в июне. В центре антикризисной программы общим объемом в €130 млрд - стимулирование потребительского спроса. В частности, речь идет о снижении налога на добавленную стоимость. Кроме того, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка.

Поддержку получит и автомобилестроение. Правительство ФРГ увеличило субсидии на покупку электромобилей и гибридных моделей.

Ранее лидеры Евросоюза договорились о создании общего антикризисного фонда объемом в 750 миллиардов евро. Из них 390 млрд страны получат в виде безвозмездных субсидий, 360 млрд — в виде кредитов.

"Но есть одно условие: эти деньги должны быть потрачены на развитие проектов в конкретных сферах. ЕС намерен использовать фонд не только для восстановления наиболее пострадавших от коронавируса экономик, например, Италии или Испании, но и для повышения конкурентноспобности европейской экономики, а также продвижения своей "зеленой повестки". Брюссель проследит и за тем, чтобы миллионы людей, которые рискуют сегодня потерять работу, получили финансовую помощь", - отмечает Даррен Маккафри, корреспондент Euronews.