Пожары в Ростовской области: угрозы населенным пунктам нет

В Ростовской области ликвидированы три из четырех лесных пожаров. Угрозы распространения огня на населенные пункты в Тарасовской области, где борьба с пламенем все еще продолжается, больше нет, заявляют местные влатси. Площадь возгорания при этом выросла до 900 гектаров. В тушении огня задействованы около 500 человек и 130 единиц техники

Накануне сухая растительность загорелась в четырех районах Ростовской области - Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском. В трех последних был введен режим ЧС.

По предварительной информации, один человек погиб, 46 ранены. Пострадали десятки строений.