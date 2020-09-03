Прокуратура просит приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы

Прокуратура просит приговорить актера Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы за ДТП, в результате которого погиб человек. В ходе прений в Пресненском суде представительница обвинения заявила, что вина подсудимого доказана и подтверждается, в частности, видеоматериалами, данными экспертиз, а также показаниями свидетелей.

По данным следствия, Ефремов ещё за день до аварии начал употреблять алкоголь. Незадолго до столкновения на Садовом кольце он зашёл в бар и, несмотря на своё состояние, не стал вызывать такси и не воспользовался услугами «трезвого водителя». Ефремов, по словам прокурора, допустил ряд нарушений ПДД и превышал скорость. В результате он выехал на встречную полосу на внедорожнике и врезался в автомобиль, водитель которого погиб.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. В ходе слушаний Ефремов неоднократно заявлял, что вину не признаёт, обстоятельств ДТП не помнит и, скорее всего, даже не сидел за рулём. Он объяснял, что в день автокатастрофы выпил бутылку водки. Актёр при этом допускал издевательские комментарии и шутки в адрес свидетелей обвинения и представителей потерпевших. Перед началом прений Ефремов вину признал.

Наказание теперь грозит не только актёру. Адвокат потерпевших Александр Добровинский грозился добиться привлечения к уголовной ответственности нескольких свидетелей защиты за заведомо ложный донос. Они говорили, что Ефремов не управлял автомобилем в момент ДТП. Гособвинение также расценило эти показания как лжесвидетельство.