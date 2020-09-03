Жесткий разгон демонстрации в Софии

Болгарские полиция в течение ночи очистила улицы Софии от протестующих и ликвидировала палаточные городки. Заместитель директора столичной полиции Антон Златанов назвал воскресные акции протеста «марафоном массовых беспорядков». В ходе разгона манифестантов были задержаны 35 человек, 45 человек получили ранения.

«Я искренне рассчитываю на то, что перемены могут произойти мирно и без насилия. Хотя, как мы знаем, в некоторых странах перемены идут с трудом. Я надеюсь, что у нашего премьера еще осталось немного здравого смысла. От него зависит будут ли перемены мирными или нет. Это лежит на его совести, ему за это отвечать».

В среду президент Болгарии Румен Радев поддержал протесты, которые продолжаются уже два месяца, и призвал правительство премьер-министра Бойко Борисова уйти в отставку. Он также призвал парламентариев отвергнуть предлагаемы Борисовым новый проект конституции.

Оппозиция обвиняет правительство и правящую партию «Граждане за европейское развитие Болгарии» в коррупции, главного прокурора Ивана Гешева в репрессиях и злоупотреблении полномочиями.