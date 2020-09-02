Поддержка правоохранительных органов и критика местных властей: президент США Дональд Трамп посетил город Кеноша в Висконсине, где на прошлой неделе вспыхнули волнения и погромы на почве протестов против расизма.

Ещё накануне визита он заявлял, что "Америка не уступит воле толпы, учиняющей беспорядки".

В Кеноше президент обрушился с критикой на местные власти. Мэр города и губернатор Винсконсина — демократы. Трамп фактически обвинил их в том, что они намеренно затягивали с вводом в город Национальной гвардии. Президент не впервые обвиняет политических оппонентов в провоцировании беспорядков:

Дональд Трамп, президент США:

"Чтобы остановить политическое насилие, необходимо противостоять радикальной идеологии, которая провоцирует насилие. Безответственные левые политики пытаются представить нашу страну, наши правоохранительные органы угнетателями и расистами. Они и слушать ничего не хотят. Так что нам нужно всячески поддерживать правоохранительные органы".

Демократы обвиняют Трампа в том же самом: соперник на предстоящих президентских выборах Джо Байден ещё накануне заявлял, что причина массовых возмущений — риторика и политика самого Трампа. Губернатор штата и мэр Кеноши просили президента не приезжать, чтобы вновь не накалять обстановку.

При этом Висконсин, о котором идёт речь — один из "колеблющихся" штатов, который может повлиять на исход выборов.