ООН: в период пандемии СМИ стали еще несвободнее

Цензура, запугивания, преследования и нападения — реалии, в которых приходится работать журналистам по всеми миру, и во время пандемии положение СМИ стало еще хуже. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Она отметила, что часто свободу СМИ пытаются подавить под предлогом контртеррористических операций, а еще журналистам предъявляют размытые обвинения в распространении "фейковых новостей". В некоторых странах принимают радикальные меры — отключают интернет и блокируют целые сайты.

"Когда журналисты становятся мишенью в ходе протестов или из-за критики текущей ситуации – это попытка заставить замолчать гражданское общество в целом, и это вызывает у нас серьезное беспокойство. В некоторых странах возросшая политизация пандемии и попытки возложить вину за ее последствия на оппонентов привели к угрозам, арестам и клеветническим кампаниям против журналистов, которые сообщают основанную на фактах информацию о распространении COVID-19 и об адекватности принимаемых мер", — заявила Бачелет.

В рейтинге свободы СМИ организации “Репортеры без границ” Республика Беларусь занимает 153 место, Россия - 149 место. За последние полтора в России было несколько скандальных историй, связанных с задержаниями журналистов. Самые резонансные из них — дела Ивана Сафронова, Ивана Голунова, Светланы Прокопьевой и Абдулмумина Гаджиева.

Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма и приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей STR/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Верховный комиссар ООН подчеркнула, что ни один журналист не должен подвергаться преследованиям за свою деятельность — ни со стороны властей, ни со стороны вооруженных групп.

В Европе одним из самых громких нападений остается теракт в редакции французской газеты “Шарли Эбдо” в январе 2015 года. Тогда погибли 12 человек. Террористы напали на сотрудников газеты из-за карикатур на пророка Мухаммеда. Преступники ворвались в редакцию с криками “Мы отомстили за пророка”.