Общие цели белорусской оппозиции

Москва выступает против попыток иностранных государств оказать давление на белорусские власти, в том числе и с целью навязать посредничество. С таким заявлением министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил по итогам встречи со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, который, в свою очередь, указал, что последовавшие за президентскими выборами события отбросили отношения Минска со странами ЕС на много лет назад.

"Когда те, кто пытается раскачать обстановку в Беларуси, те, кто уже не один год пытается путем таких неуклюжих заигрываний с Минском, очевидных для всех, оторвать Беларусь от Российской Федерации, подорвать основы функционирования союзного государства — мы будем достойно и твердо отвечать", — отметил Сергей Лавров.

"Хочу поблагодарить российскую сторону за выдержанную, взвешенную и последовательную позицию в поддержку суверенитета и независимости Беларуси, за союзнические шаги по неприятию внешнего воздействия на нашу страну", — сказал Владимир Макей.

Между тем руководитель Координационного совета оппозиции и новой политической партии "Вместе" Мария Колесникова в интервью телеканалу Euronews заявила, что всех противников президента Александра Лукашенко объединяют общие цели. "Во-первых, должны быть освобождены все задержанные и все политзаключенные. Во-вторых, должны быть расследованы все факты насилия в Беларуси, совершенные в течении последних трех недель. В третьих, необходимо провести новые выборы", — подчеркнула Мария Колескникова.

В Беларуси не прекращаются массовые протесты против официальных результатов президентских выборов. На этом фону суд в Минске рассматривает дела нескольких журналистов, освещавших антиправительственные демонстрации.