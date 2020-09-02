В организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок" (кабмин ФРГ)

Эксперты лаборатории Бундесвера обнаружили следы яда из группы "Новичок" в организме российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, Навальный "вне всяких сомнений" подвергся воздействию нервно-паралитического отравляющего вещества. "Правительство ФРГ самым решительным образом осуждает это нападение", — отметил Зайберт.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске. Вскоре после приземления политик впал в кому. Омские врачи утверждали, что ядов в крови и моче Навального не нашли. Их основной диагноз — нарушение обмена веществ.