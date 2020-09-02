Меркель призывает Москву к ответу

Правительство Германии заявляет, что российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением яда из группы "Новичок". Следы нервно-паралитического вещества обнаружили немецкие военные токсикологи. Медики берлинской клиники "Шарите", в которой лечат Навального, сообщают, что он все еще находится в тяжелом состоянии, но симптомы исчезают.

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила нападение и призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. "О результатах это расследования мы проинформируем нашил партнеров по НАТО и ЕС. Мы проведем консультации и примем решении о совместной реакции в свете причастности России к произошедшему. Преступление в отношении Навального направлено против фундаментальных ценностей и основополагающих прав, которые мы защищаем".

В МИД РФ призвали Берлин к обмену информацией и заявили, что утверждения об отравлении не подкреплены фактами.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер совершил вынужденную посадку в Омске. Российские врачи утверждают, что ядов по результатам анализов в организме Навального не нашли. Их основной диагноз — нарушение обмена веществ. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию.