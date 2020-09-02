В Гаване ввели комендантский час

Гавана словно вымерла... Власти Кубы ужесточили карантинные меры в столице из-за повторной вспышки коронавируса. В городе ввели комендантский час. С 7 часов вечера до 5 утра жителям запрещено выходить на улицу. Как минимум на две недели гаванцам будет ограничен выезд в другие провинции.

- Мы должны остаться дома. Мы вынуждены. Надо посмотреть, улучшится ли ситуация, — говорит местный житель.

Детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями вообще запрещено выходить из дома. По городу постоянно ездят полицейские машины, в случае нарушения жителям грозит штраф до 120 долларов.

За время пандемии на Кубе заразились коронавирусом около 4000 человек, чуть меньше ста умерли. Сейчас в столице каждый день фиксируют по несколько десятков случаев заражения.

Столь жесткие меры были приняты в том числе для того, чтобы школьники из других регионов могли спокойно вернуться за парты. Многие из них рады, что снова смогут увидеть друзей и учителей. Местные школы были закрыты полгода. А вот учащимся школ и университетов Гаваны и нескольких других районов придется пока остаться дома.