Берлинской радиовыставке — быть

В Германии готовятся к открытию Берлинской радиовыставки (IFA): это одна из старейших в мире технологических ярмарок, а в этом году — едва ли не единственная, которую не отменили. Несмотря на то, что в стране отмечается рост числа заражений, власти разрешили провести шоу — как символ возможного возвращения к обычной жизни.

Вместо 27 залов экспозиции подготовлены лишь в четырёх, а вместо обычных пары сотен тысяч гостей — гораздо меньше.

Йенс Хайтеккер, директор выставки:

"Все посетители должны зарегистрироваться, и мы всех их посчитали. Мы будем тщательно следить за тем, сколько гостей одновременно находятся в залах и как они следуют жёстким правилам. Например, в каждом зале может одновременно быть не более 750 человек".

"Радиовыставка" проводится уже почти сто лет, её организаторы гордятся тем, что именно у них впервые появлялись такие изменившие жизнь человека новинки, как телевидение, домашние радиоточки, компакт-кассеты и спутниковые тв-приёмники.

В этом году считают большим успехом уже сам факт того, что салон состоится.