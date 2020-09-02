"Шарли Эбдо": во Франции начался суд по делу о терактах 2015 года

Во Франции в среду начался процесс по делу о терактах 2015 года: нападениях на редакцию сатирического еженедельника "Шарли Эбдо" и на кошерный магазин на востоке Парижа.

Суд рассматривает дела 14 подозреваемых, из которых трое до сих пор скрываются от правосудия. Их обвиняют в первую очередь в оказании материальной поддержки террористам. Сами нападавшие были ликвидированы сотрудниками спецподразделений вскоре после терактов.

Тибо де Монбриаль, адвокат:

"Во Франции есть люди, которые поддерживают исламизм из глупости, из нонконформизма, из страха, из сопричастности — это необходимо подвергнуть осуждению. Битва за демократию, за свободу, за республику идёт не только в этом зале суда, но и за его пределами".

Процесс называют "представляющим интерес для истории правосудия", и потому все заседания будут впервые записаны на видео. Освещать ход дела о свободе слова будут десятки журналистов. Ожидается, что слушания завершатся 9 ноября.