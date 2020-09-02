Франция: исторический процесс по делу о терактах 2015 года

В Париже начался судебный процесс по делу о терактах в редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo, в Монруже и в кошерном магазине Hyper Cacher. На скамье подсудимых одиннадцать человек. Еще трое скрываются от правосудия. Всех обвиняют в оказании материальной поддержки террористам. Что касается непосредственно нападавших - братьев Куаши и Амеди Кулибали, их убили сотрудники спецподразделений вскоре после терактов.

7, 8 и 9 января 2015 года от рук джихадистов погибли 17 человек. Среди них - 12 журналистов Charlie Hebdo. Нападения вызвали волну гнева и протестов во всем мире. В Париже состоялся грандиозный марш в память о жертвах терактов, в котором приняли участие несколько десятков глав государств мира.

Адвокаты защиты говорят о провале в работе французских спецслужб.

Изабель Кутан Пейр, адвокат: "Всего этого могло не произойти, если бы спецслужбы не прекратили наблюдение за братьями Куаши и Амеди Кулибали. Кроме того, мы не преследуем настоящих сообщников, тех, кто поставлял оружие, они не привлекаются к уголовной ответственности".

На слушаниях 2 сентября присутствовали родственники жертв терактов. В ходе процесса, который продлится до 10 ноября, выступят около 150 экспертов и свидетелей. Впервые в истории Франции процесс записывается на видео.