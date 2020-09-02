Брюссель предостерегает британцев от "брексита" без сделки

Главный переговорщик Европейского союза по "брекситу" призвал жителей Великобритании не питать иллюзий по поводу выхода страны из ЕС без сделки. По словам Мишеля Барнье, на кону стоят десятки тысяч рабочих мест, ощутимыми будут последствия в сфере обороны и безопасности, а также экологии.

Ранее в Брюсселе вновь отметили, что конструктивного диалога с Лондоном по-прежнему не получается.

"Можете не сомневаться: заключат Великобритания и ЕС соглашение о будущих торговых и экономических отношениях или нет, разница будет огромной. Мне не раз доводилось слышать следующие слова: "отсутствие сделки дарит надежду", "это необходимо"... Мне остается только пожелать удачи тем, кто так думает. Но если честно, нет оснований недооценивать возможные негативные последствия этого. Для многих людей, для многих секторов экономики разница будет огромной", - заявил Барнье.

Ранее онотметил, что надежды на достижение сделки Лондона и ЕС тают. Среди прочего, потому что Великобритания не раскрывает информацию о будущих механизмах предоставления государственной помощи национальным компаниям. В Лондоне заявляют, что это вопрос национальной политики, который предстоит решить "британскому народу и парламенту". Для ЕС же это ключевой аспект обеспечения "равных условий игры".