ВТО без директора

Глава Всемирной торговой организации покинул свой пост на год раньше. Между тем в мире коммерческая активность замедлилась из-за пандемии коронавируса, "брексит" без сделки становится реальностью, торговая война между США и Китаем не стихает. ВТО переживает самый тяжелый кризис за свою 25-летнюю историю.

Покидая должность руководителя организации, Роберту Азеведу назвал многостороннюю торговую систему гарантом мира и процветания. По его словам, международное сотрудничество необходимо для удовлетворения потребностей взаимосвязанного мира, без сотрудничества все страны будут чувствовать себя хуже.

В основные задачи ВТО входит проведение переговоров по торговым сделкам между 164 странами-членами и выполнение роли посредника в случае споров.

Но в конце прошлого года США практически парализовали работу апелляционного суда ВТО, заблокировав назначение новых арбитров. Вашингтон обвиняет ВТО в намеренной поддержке Китая.

Процедура выдвижения кандидатов на пост генерального директора ВТО завершилась 8 июля. До 7 сентября они познакомят членов Генерального совета ВТО со своими программами и ответят на их вопросы. Затем в ходе консультаций в течение двух месяцев должен быть выбран кандидат, который пользуется наибольшей поддержкой и может быть утвержден консенсусом.